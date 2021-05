Li riconosci? Oggi hanno 28 e 30 anni e sono una delle coppie di fidanzati più amate delle tv

Da tempo circolano alcune foto di questi due personaggi dello spettacolo da piccoli. Siamo riusciti a scoprire per voi chi sono.

Chi sono i due adulti che si nascondono dietro le foto di questi due bambini meravigliosi?

Ve lo sveliamo immediatamente!

Chi sono i due bambini misteriosi in foto

Da giorni circolano sul web gli scatti che ritraggono due bambini davvero dolcissimi.

All’epoca delle foto, nessuno di loro due avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventato un noto personaggio dello spettacolo italiano.

La bambina a sinistra ha origini per metà italiane e per metà iraniane ed è diventata famosa per la sua partecipazione a Miss Italia, che si è rivelata per lei un vero e proprio trampolino di lancio.

Il bambino a destra, invece, si è fatto strada prima come velino, poi come corteggiatore a Uomini e donne e infine come concorrente del Grande Fratello Vip.

Avete capito di chi stiamo parlando? Continuate a leggerlo per scoprire la loro identità!

Oggi hanno 28 e 30 anni e sono fidanzati

I bambini ritratti nello scatto sono oggi una coppia davvero molto affiatata, che ha vissuto un vero e proprio colpo di fulmine all’interno dell’ultima edizione della casa del Grande Fratello Vip.

Ora avete capito di chi stiamo parlando? Naturalmente di Giulia Salemi e di Pierpaolo Pretelli.

La coppia è molto seguita sui social e finisce spesso al centro dell’attenzione dei media.

Stasera, ad esempio, i due saranno protagonisti dell’ultimo scherzo de Le Iene. Sappiamo che la burla sia stata commessa ai danni di Pierpaolo, che non ha reagito affatto bene allo scherzo.

La sua reazione era già stata mostrata in una storia pubblicata dalla coppia su Instagram. Stasera, 11 maggio 2021, però, avremo modo di assistere allo scherzo completo che ha fatto tanto infuriare e spaventare Pierpaolo.