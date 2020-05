Qual è la forma del tuo viso? Ecco il taglio di capelli ideale per te

Qual è la forma del tuo viso? In base ad essa si può decidere con maggior consapevolezza il taglio ideale per te

Il viso di una persona è una vera e propria tavolozza, i colori e i tagli di capelli vanno scelti – pertanto- con consapevolezza. Sei mai andata dal parrucchiere con una foto della tua celebrità preferita e hai chiesto il suo esatto taglio di capelli, solo per lasciare il salone chiedendoti perché quei colpi di sole che erano così belli su Gigi Hadid a te non danno l’aspetto di una top model?

Ciò accade perché – probabilmente – l’acconciatura che hai scelto non si adatta alla forma del tuo viso. Pertanto, è consigliabile scegliere taglio e acconciatura in base alla forma del tuo viso ed ottenere un look glam e unico.

Come determinare la tua forma del tuo viso

A questo punto, potresti chiederti: “Qual è la mia forma del viso?” L’errore più comune che molte persone commettono quando provano a determinare la forma del loro viso è pensare che i loro volti siano semplicemente rotondi.

Se ti chiedessimo di disegnare un’immagine del tuo volto, la forma della testa sarà probabilmente rotonda o ovale, ma c’è molto di più. Nel determinare la forma del tuo viso, dovresti guardare l’attaccatura dei capelli, la larghezza e la lunghezza del viso e la mascella.

Il modo più semplice per sapere quale forma del viso hai è tirare indietro i capelli, prendere un eyeliner o una matita per le labbra, guardarti allo specchio e tracciare il contorno del tuo volto. La forma del tuo viso dovrebbe rientrare in una delle seguenti categorie: volto lungo, ovale, quadrato, tondo, a forma di cuore e a forma di diamante.

Qual è la forma del tuo volto?

Viso ovale: Una forma del viso è considerata ovale se la lunghezza è più lunga della larghezza e la mascella è solo leggermente più stretta della linea sottile, che è delicatamente arrotondata. Non ha punti o angoli prominenti.

Questa forma della faccia è considerata la più versatile per le acconciature, poiché è ben bilanciata e uniformemente proporzionata, quindi sentiti libera di sperimentare. Se non vuoi allungare il volto, scegli un taglio più corto: prova un bob smussato. Altrimenti, scegli un taglio lungo le spalle. Se non vuoi tagliare i capelli, è prova la frangia laterale, che va a incorniciare il viso. Se sei riluttante a tagliare la frangetta, prova la frangia a clip come prova prima di fare il taglio!

Forma a cuore: È più ampia sull’attaccatura dei capelli e tempie e si assottiglia su un mento piccolo e stretto, leggermente appuntito. La tua fronte può essere una caratteristica di spicco e se hai una faccia a forma di cuore, probabilmente hai anche zigomi pronunciati.

L’acconciatura può puntare ad accentuare la forma affusolata del viso o bilanciarla facendo apparire più ampia la metà inferiore del volto.

Se scegli di accentuare la forma del cuore del tuo volto, tira i capelli in una coda di cavallo alta con la parte posteriore. Se desideri mantenere i capelli più lunghi, prova a metterli di lato e a fare onde sciolte che arrivino alla clavicola.

Forma quadrata: I visi quadrati sono larghe e la fronte, gli zigomi e la mascella hanno quasi la stessa larghezza. Quando si sceglie un’acconciatura per una faccia di forma quadrata, è possibile scegliere di accentuare la quadratura del viso o ammorbidire la mascella.

Se desideri migliorare la forma del tuo viso, scegli un taglio scalato o un bob corto. Se desideri migliorare la quadratura, prova alcuni tagli morbidi e sottili che cadono di lato per creare linee diagonali e ammorbidire il volto.

Forma rotonda: Le facce rotonde sono uguali in larghezza e lunghezza, senza angoli prominenti. Le facce rotonde sono generalmente “facce da bambini”, il che significa che sembri più piccola e puoi optare per acconciature più giovani.

Quando si disegna una faccia rotonda, l’obiettivo principale è allungare la faccia e renderla più ovale. Un trucco rapido per farlo è quello di lasciare sempre un piccolo ciuffo di capelli distaccato su un lato del viso. Ciò ridurrà visivamente la larghezza del tuo viso e indurrà l’occhio a pensare che il tuo viso sia più stretto.

I capelli corti sono particolarmente lusinghieri sui volti rotondi, se separati e acconciati nel modo giusto.

Forma lunga: La lunghezza del viso è notevolmente più lunga della larghezza del viso. L’obiettivo principale è quello di far apparire il tuo viso più largo per bilanciarlo, quindi i ricci sono un’opzione eccellente per te.

Le onde sono un ottimo modo per ottenere riccioli sciolti. Vuoi che la parte più ampia delle tue onde colpisca l’area dello zigomo, per creare l’illusione di un viso più ampio? Se sì, inizia a arricciare i capelli più vicino alla radice per ottenere questo effetto.

Forma a diamante: Probabilmente hai una forma a diamante se la fronte e la mascella hanno la stessa larghezza e la parte più larga del viso è sugli zigomi con un mento stretto.

Tale forma è molto ambita, perché simmetrica ed equilibrata, quindi il tuo obiettivo principale è quello di accentuare l’eleganza del tuo viso, piuttosto che bilanciarne i tratti.

Optare per frangia lunga e laterale per evidenziare gli zigomi. Inoltre, prova a raccogliere i capelli raccolti dietro le orecchie o a realizzare un’elegante coda alta per mostrare la tua struttura ossea.