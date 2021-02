Focolaio covid: 21 positivi al virus tre giorni dopo aver fatto il vaccino

E’ accaduto nella Cra Villa Sorriso di Marano, in provincia di Modena. 21 anziani vaccinati tre giorni prima, hanno contratto il covid.

I tamponi sono stati eseguiti lo scorso giovedì e hanno dato la conferma di focolaio covid.

Positivi nonostante il vaccino

Focolaio covid in una Casa residenza per anziani di Marano, in provincia di Modena, chiamata Villa Sorriso e sita in via Antonio Gramsci 149.

Tutti i risultati positivi, in totale 21 anziani, hanno contratto il virus dopo aver ricevuto (tre giorni prima) la seconda dose di vaccino. La dose gli era stata somministrata lunedì e giovedì sono risultati positivi al tampone.

Il sindaco di Marano, Giovanni Galli, come ha scritto Ansa, ha affermato:

“Siamo stati davvero sfortunati, perché questo vuol dire che il virus è stato contratto o il giorno prima della seconda somministrazione di vaccino, o pochi giorni dopo, perché appunto anche dopo la seconda dose occorrono sette giorni prima che diventi efficace”.

Si tratterebbe di un terzo degli ospiti della struttura che, in totale, sono sessanta con una parte riservata ai disabili mentali.

Sono due i ricoverati in ospedale

Dei 21 positivi, al momento, soltanto due sono i ricoverati in ospedale e non in terapia intensiva. Gli altri o hanno sintomi lievi o nessun sintomo.

Il caso della Cra Villa Sorriso potrebbe essere importante per lo studio del virus e della sua diffusione. Bisognerà infatti, capire se si è trattato di una sfortunata coincidenza. Il 30% dei vaccinati è risultato positivo.

Per il prossimo giovedì si attende un tampone di verifica. In ogni caso, bisognerà monitorare la situazione e capire come, eventualmente, il virus possa essere entrato nella struttura. Tutti i positivi, al momento, sono isolati ma comunque assistiti.