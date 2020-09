“Al GF Vip per stare coi ragazzini”. Flavio Briatore, super-sciabolata ad Elisabetta...

Frecciatine pungenti ad Elisabetta Gregoraci. A lanciarle, con un veleno corrosivo, è il suo ex marito Flavio Briatore. Attraverso un’intervista per Il Fatto Quotidiano, il businessman piemontese ha dato la stura a sentimenti di disapprovazione e ostilità.

La presenza mediatica di Elisabetta Gregoraci sta mettendo a dura prova il tasso di nervosismo di Flavio Briatore. Al momento attuale il settantenne torinese sembra esser riuscito a parare bene le stilettate quotidiane della sua ex moglie.

Attraverso un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, Flavio Briatore ha risposto a tono ad Elisabetta Gregoraci, attuale concorrente del reality show Grande Fratello Vip 5. Alcune dichiarazioni della showgirl calabrese hanno infastidito il permaloso imprenditore.

Flavio Briatore rompe il silenzio e brutalizza la sua ex moglie

Ad Elisabetta Gregoraci, che nella casa del GF Vip 5 ha rivelato di aver fatto molte rinunce durante il suo matrimonio, il settantenne ha replicato così:

“I primi anni è venuta a qualche Gran Premio che le interessava. Altrimenti io andavo da solo e lei faceva quel che voleva… Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista…”

Elisabetta Gregoraci ha inoltre dichiarato di non riuscire ad emanciparsi dall’ex marito. In merito a tale affermazione, Flavio Briatore l’ha affondata così:

“Se a 40 anni vuole andare al GF e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok… Se vuole essere autonoma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo“

Ma l’attacco del businessman non sembra essere di natura squisitamente economica. Poco prima del debutto di Elisabetta Gregoraci, il settantenne aveva già esternato grande disappunto e contrarietà in merito al Grande Fratello Vip. Da qui il sospetto: ma non è che Flavio Briatore rosica?