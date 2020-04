Finale Amici 19, Gaia Gozzi trionfa e porta a casa la vittoria

Gaia Gozzi è la vincitrice della 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi. La 22enne Italo-brasiliana ha trionfato al termine della combattutissima finale dell’iconico talent show di Canale 5.

Vittoria meritatissima per la 22enne Gaia Gozzi, cantante capace di portare sul palco di Amici 19 il vero talento. Venerdì 3 aprile, con una finalissima di altissimo livello, si è conclusa un’edizione particolare di Amici di Maria De Filippi, leggendario talent show di Canale 5.

Ieri sera l’edizione numero 19 del talent show di Maria De Filippi ha brillato per ascolti. La finalissima, attesa come ogni anno dai fan del programma con estrema trepidazione, ha confermato ancora una volta che questa è una trasmissione ancora in grado di regalare uno spettacolo di alto livello.

Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19

Giovanissima ma strepitosa. Alla fine non ce n’è stato per nessuno. A ottenere la vittoria è stata la talentuosa Gaia Gozzi, 22 anni, che ha entusiasmato i giudici fin dall’inizio di questa stagione.

Con i suoi inediti Coco Chanel e Chega ha sbaragliato la sua rivale-amica Giulia Molino, super favorita ma arrivata terza. Al secondo posto Javier Ronas e quarto classificato Nicolai Gorodiskii.

Un’edizione unica nel suo genere

Anche se c’è chi ha criticato il livello di quest’anno e in generale le scelte della trasmissione Amici 19, ci sono comunque state delle performance degne di nota e destinate a rimanere impresse nella memoria del pubblico.

I cantanti e i ballerini si sono distinti per le loro capacità e hanno forgiato un’edizione dai contenuti musicali e culturali all’insegna del talento. Il comportamento degli allievi di quest’anno è piaciuto molto: i concorrenti hanno saputo proseguire il loro percorso televisivo in un contesto delicatissimo.

L’emergenza sanitaria Coronavirus, infatti, non ha giocato a loro favore. Nonostante la serietà e la gravità della pandemia, il loro atteggiamento propositivo e costruttivo ha fatto tanto bene al pubblico italiano.