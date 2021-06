Vacanza mortale, le figlie di 9 e 12 anni affogano: papà muore mentre prova a salvarle

L’uomo era in vacanza con la sua famiglia. Le due bambine di 9 e 12 anni sono state trasferite in ospedale, ancora sotto choc.

Alcuni bagnanti hanno cercato di riportarlo a riva, ma per il 45enne non c’è stato nulla da fare.

Papà-eroe muore per salvare le sue figlie

Doveva essere una tranquilla vacanza in famiglia quella che per un giovane papà e le sue due bambine si è trasformata in un incubo terribile.

La tragedia si è registrata poco dopo le 14 di giovedì a Calada Beach a Encarnacao, Portogallo.

Trevor Pelling, 45 anni, residente ad Abu Dhabi, si era tuffato in acqua con le sue figlie di 9 e 12 annni, quando si è accorto che la corrente le stava trascinando via.

Senza pensarci due volte, ha raggiunto a nuoto le due bambine e le ha aiutate a raggiungere la riva.

Quando tutto sembrava essersi risolto per il meglio, il 45enne è stato colto da un improvviso malore.

Alcuni bagnanti lo hanno visto in difficoltà ed hanno cercato di riportarlo a riva. Quando Trevor era ormai fuori dall’acqua, sono giunti i soccorsi, che hanno tentato di rianimarlo, senza riuscirci.

Le figlie sono state trasferite all’ospedale Santa Maria di Lisbona per una visita medica, ma le loro condizioni fisiche non desterebbero preoccupazione.

Chi era Trevor Pelling

Nominato consulente finanziario di una società di consulenza finanziaria con sede ad Abu Dhabi, la notizia della morte di Trevor Pelling ha destato profondo cordoglio in quanti lo conoscevano.

Il 45enne viene descritto dai suoi colleghi come una persona generosa e di grande talento, oltre che un instancabile lavoratore.

La famiglia sarà ora supportata da uno psicologo, che aiuterà la moglie e le due bambine ad affrontare la nuova realtà che le aspetta.