Fiera di Milano, ospedale pronto per emergenza coronavirus: “Sino a 24 posti aperti”

Alla Fiera di Milano City tutto è pronto per il nuovo ospedale di emergenza per il Covid 19. Oggi l’inaugurazione della struttura.

L’ospedale di emergenza per fronteggiare il coronavirus alla Fiera Milano City è pronto e sarà in grado ospitare molti pazienti.

Ospedale della Fiera Milano City: l’inaugurazione

Tutto pronto a Portello per l’inaugurazione dell’Ospedale per i pazienti che sono stati colpiti da coronavirus. Proprio ieri l’arcivescovo Delpini ha dato la sua benedizione davanti al Sindaco Beppe Sala e il Governatore Attilio Fontana, con ringraziamenti sentiti alla Regione Lombardia e Fondazione Fiera per tutto quanto realizzato sino ad oggi, in pochissimo tempo.

Oggi la conferenza stampa e l’inaugurazione di questa struttura che accoglierà le prime persone già da lunedì 6 aprile, come da annuncio di Giulio Gallera a Mattino 5:

“L’ospedale è pronto e lunedì dovrebbero aprire tra i 12 e i 24 posti”

Come sarà questa nuova struttura?

Non ci sono ancora elementi che confermino quante persone potranno essere accolte all’interno della struttura, ama si parla di circa 250 posti letto.

Sempre a Mattino 5 l’assessore Gallera ha evidenziato che potrebbero esserci sino a 350 posti letto:

“ora vediamo di cosa avremo bisogno. abbiamo acquistato ventilatori per 350 posti, il tema è quello del reclutamento e formazione del personale”

Una struttura – come si legge anche da FanPage – ha avuto un costo pari a 10 milioni di euro con realizzazione da parte della Regione con aiuto e consulenza da parte di Guido Bertolaso, che ha lavorato in un secondo tempo a distanza dopo essere risultato positivo al coronavirus.