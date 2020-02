Fichi, che cosa sono questi fiori che contengono insetti morti?

I fichi in realtà non sono un frutto bensì un fiore che può anche contenere anche degli insetti morti all’interno. Lo sapevate?

I fichi NON sono un frutto come contrariamente da tutti creduto: vi spieghiamo le caratteristiche di questo fiore e la verità sugli insetti morti al suo interno.

Le caratteristiche di questo fiore

Gli alberi non fioriscono come gli altri, non fanno fiori profumati e colorati. Il fiore in questo caso sboccia all’interno di un baccello che poi matura nel comune fico che consumiamo. Il frutto si chiama achene ed è a guscio duro e ne nasce soltanto uno da ogni singolo frutto. Ogni fico è composto da più acheni non ancora maturi.

La vespa contribuisce al modo atipico d’impollinazione. Dato che i fiori sbocciano internamente ad un baccello hanno bisogno della particolare Blastophaga psenes meglio nota come vespa del fico. Si ha un mutualismo obbligato: nessuno dei due può vivere senza l’altro. Il loro modo di vivere è meglio noto come sistema Blastophaga-Ficus e solo quest’insetto è l’unico che può fecondare il fico. Nello stesso tempo questa pianta è la sola che permette la vita alla vespa.

Il fico maschio accoglie la vespa femmina che depone le uova.

Ovviamente la vespa entrando in uno spazio così angusto perde ali e le antenne, finendo per morirvi. Le larve di vespa poi scaveranno un tunnel per poter uscire dal fiore. Solo le femmine compiono il viaggio verso il mondo esterno, portando il polline con sé.

Ma non bisogna temere nulla perché non state mangiando una carcassa di una vespa! Infatti il fiore usa la ficina un enzima in grado di ridurre l’animale in proteine.

Quest’operazione non sempre avviene con l’intero esoscheletro. Può capitare che quando mangiate un fico, possiate mangiare una piccola parte di esso. Non tutti i fichi contengono una vespa in considerazione del fatto che siano arrivati a maturazione partenocarpia, ovvero senza fecondazione.