Feste di Natale e Capodanno, quali sono i cibi pericolosi da NON...

Ora che arrivano le feste di Natale e Capodanno, facciamo strappi alle regole anche per le diete dei nostri cani. Attenzione però, non tutto quello che mangiamo è salutare per i nostri amici

Arrivano le feste di Natale e Capodanno: spesso ignoriamo che quello che noi possiamo mangiare, per alcune specie è tossico.

Esistono degli alimenti che per noi non sono pericolosi, mentre per i cani, possono arrivare ad essere mortali.

I cibi pericolosi per i cani

Non fatevi corrompere dagli occhi a palla da cagnolino maltrattato, pensate principalmente alla loro salute: