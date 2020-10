Festa dei nonni, perché si celebra il 2 ottobre? Significato e curiosità

Oggi 2 ottobre è la festa dei nonni, ma vi siete mai chiesti perché si festeggi proprio oggi e quale sia il suo significato?

Origine della festa dei nonni

Ogni anno il 2 ottobre tantissimi bambini – e non solo – si preparano per tempo al fine di donare qualcosa ai propri nonni come un bigliettino, un regalino o un abbraccio. In molti si chiedono perchè proprio oggi vengano festeggiati e quale sia il significato.

Secondo la tradizione oggi, per la Chiesa, è il giorno dedicato ai Santi Angeli Custodi ed è per questo che viene riconosciuto e dedicato a coloro che rappresentano proprio gli angeli custodi dell’infanzia.

Questa idea nasce nel 1970 nel West Virginia, quando la signora Marian McQuade – madre di 15 figli e nonna di 40 nipoti – chiede di istituire una giornata dedicata a queste figure a sua opinione molto importanti. Riteneva infatti che la vecchia generazione fosse fondamentale nell’educazione della nuova, grazie all’esperienza – alla saggezza – e alla conoscenza di un mondo che per i bimbi è tutto da esplorare.

Negli Stati Uniti nasce questa festa nel 1978 grazie al Presidente Jimmy Carter che viene festeggiata la prima domenica di settembre dopo il Labour Day. In Canada il 28 ottobre sin dal 1995 e in Inghilterra la prima domenica di ottobre sin dal 1990.

Qui in Italia viene introdotta nel 2005 con la legge 159 del 31 luglio.

Curiosità festa 2 ottobre

Non si ha sempre la fortuna di avere i nonni accanto ma è importante ricordarli e celebrare loro tutti i giorni, maggiormente oggi in occasione della loro festa.

La festa sia istituita regolarmente dalla legge italiana quindi tutti i cittadini italiani sono invitati e autorizzati alla promozione di iniziative, manifestazioni e valorizzazione del ruolo delle due figure anche all’interno delle scuole.

Buona festa dei nonni!