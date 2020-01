Chi è Fernanda Lessa, la bellissima modella e conduttrice televisiva tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 4

Scopriamo tutti i segreti di Fernanda Lessa, dagli inizi della sua carriera fino al matrimonio, dai figli alla malattia.

Chi è Fernanda Lessa

La modella, disc jockey e conduttrice televisiva brasiliana naturalizzata italiana nasce a Rio de Janeiro, il 15 aprile del 1977.

Inizia la sua carriera di modella nella sua città natale, dopo di che, nel 1996, si trasferisce a New York. Per sei anni sfila sia per il pret-a-portèr a New York, Milano e Parigi, che per l’haute-couture di Parigi e Roma.

Appare in tutto il mondo sulle copertine dei mensili Vogue, Marie Claire, ELLE, GQ, Maxim. Diventa famosa in Italia grazie a vari spot pubblicitari, come quello di Telecom Italia con Christian Vieri e Valentino Rossi, ma anche di Armani, L’Oréal, Swatch, Campari, Alfa Romeo, Samsung, Revlon e Victoria’s Secret.

Nel 2002 esordisce come DJ all’Heineken Jammin Festival, esportando il suo DJ set a Miami, Ibiza, Parigi, San Paolo e in tutta Italia.

Nel 2003 si fa strada anche nel mondo della conduzione di programmi tv, con la presentazione di Oltremoda su Rai Uno. A questa seguiranno quelle di Moda Mare a Porto Cervo con Paolo Bonolis su Canale 5, di Italian Music Awards con Piero Chiambretti, de le Iene con Alena Šeredová e Natasha Stefanenko su Italia 1.

Nel 2006 partecipa al reality show L’isola dei famosi. Nel corso del 2020, invece, parteciperà alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, al via dal 7 gennaio sotto la conduzione di Alfonso Signorini.

Marito, figli e dramma

È stata compagna del tastierista dei Subsonica, Davide Dileo, con cui ha avuto due figlie, Lua Clara e Ira Marie. Dal 14 aprile 2017 è sposata con Luca Zocchi, imprenditore e barman torinese.

La modella ha avuto molto flirt nel corso degli anni, come quello con una donna, con cui poco dopo ha troncato dopo la scoperta fosse minorenne.

Fernanda Lessa non ha avuto una vita facile, segnata dall’uso di alcolici e di sostanze stupefacenti. A 19 anni ha dovuto tenere tra le braccia il suo neonato privo di vita, dopo di che ha scoperto di avere un difetto cardiaco, che, se non lo avesse mai saputo, non l’avrebbe fatta arrivare ai 30 anni.