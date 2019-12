‘Speriamo sia femmina’: pancino in mostra, Chiara Ferragni e Fedez mostrano ai fan la tenera foto

Chiara Ferragni, lo scatto sui social che fai impazzire i fan della bellissima coppia: “Speriamo sia femmina” ecco cosa sta succedendo

La bellissima coppia Fedez e Chiara Ferragni, sono tornati di nuovo sotto la luce dei riflettori, questa volta per uno scatto che ha fatto impazzire i fan. I due ormai sono molto amati dal web sopratutto per le foto e i video che postano del loro bambino Leo. Il piccolo infatti già è diventato una star del web e in molti sono innamorati della sua magnifica bellezza e simpatia. Sempre sorridente e giocherellone, il piccolo Leo già ha milioni di followers, e in tanti si chiedono quando la coppia si decide a sfornare un nuovo bambino.

Chiara Ferragni è incinta?

La bellissima coppia sono molto amati dal mondo del web, infatti spesso e volentieri entrambi pubblicano foto della loro quotidianità insieme al loro bellissimo bambino. Momenti davvero divertenti, sopratutto quando Fedez decide di registrare alcuni video al piccolo Leone e di montarli con canzoni divertenti. Insomma quel bambino è diventato il fulcro della famiglia, ormai tutte le attenzioni sono rivolte a lui. Ma cosa accadrebbe se Chiara aspettasse un altro bambino?

A quanto pare infatti sui social, Fedez ha pubblicato una foto insieme a sua moglie Chiara,sembrerebbe una foto normale, ma a quanto pare la giovane coppia non smette mai di stupire i suoi numerosissimi fan. Fedez infatti sul suo profilo personale di Instagram, ha pubblicato una foto insieme a Chiara, in cui nella didascalia scrive qualcosa di sospetto:

“Speriamo sia femmina” https://www.instagram.com/p/B6kiZAZoQHx/?utm_source=ig_embed

avrebbe esclamato Fedez, In realtà la battuta era riferita alla pancia gonfia del cantante, che ha mostrato in modo divertente insieme a sua moglie Chiara. In realtà molti sospettano che Fedez abbia voluto mandare un chiaro segnale ai fan, forse la Ferragni è incinta? Chissà magari i due si sono dati da fare per donare un fratellino o una sorellina al loro piccolo Leone.