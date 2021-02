Avete visto Federico Fashion Style da giovane? Era irriconoscibile – FOTO

Conosciamo tutti il volto di Federico Fashion Style, ma avete mai visto com’era prima dei suoi esordi? Le sue foto vi lasceranno senza parole.

Federico Fashion Style è il protagonista indiscusso del programma di successo che va in onda su Real Time, Il Salone delle Meraviglie.

Federico Lauri è un hair stylist di fama internazionale, che è riuscito a imporsi nel mondo dello spettacolo italiano, sia in televisione che sui social.

Sono trucchi, idee e look incredibili quelli di Federico, che ha conquistato il pubblico di Real Time, soprattutto quello femminile.

Sono tantissimi i personaggi dello spettacolo che si recano nei suoi saloni per sottoporsi a un magistrale restyling.

Tra questi, anche Antonella Mosetti, con la quale si è scontrato più volte nel salotto di Barbara d’Urso.

La vita privata e il successo

Federico Fashion Style è sposato con Letizia e ha una figlia che si chiama Sophie. Nel corso del tempo, in molti hanno dubitato che la loro relazione fosse vera.

I fan più attenti, però, sono andati a spulciare sui profili social di entrambi e hanno scoperto che la loro unione va avanti da ben prima che Federico Lauri diventasse famoso.

Nel corso delle ospitate, Federico ha sempre confermato la loro relazione e ha parlato benissimo di Letizia, la donna della sua vita.

Ecco com’era da giovane

Il profilo Instagram di Letizia è pieno zeppo di foto che ritraggono Federico sia ora che quando era giovanissimo.

Scorrendo gli scatti, si arriva a quelli risalenti al 2014, dove Federico Fashion Style è davvero irriconoscibile.

Il look e l’attenzione minuziosa per i dettagli sono sempre le stesse, ma appare con un volto più semplice e pulito e con un taglio retrò che non va più di moda.