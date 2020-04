Chi l’ha visto, nuova sospensione del programma: il rischio, un incubo per Federica Sciarelli

Federica Sciarelli si è recentemente concessa ad una lunga intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. Il duro sfogo della conduttrice di Chi L’ha Visto: ‘E’ un incubo’

A seguito del regolare ritorno in onda di Chi l’ha visto, dopo lo stop per il Coronavirus, Federica Sciarelli, si è concessa ad una lunga intervista al Tv Sorrisi e Canzoni.

Lo storico volto del programma di Rai 3, ha rivelato i suoi timori a riguardo, poi il duro sfogo della conduttrice. Scopriamo tutti i dettagli.

Federica Sciarelli, il timore della conduttrice di Chi l’ha visto

Come è noto, a causa dell’emergenza Covid-19, l’iconico programma di Rai 3 che ricerca le persone scomparse, è stato fermo per diverso tempo.

Di recente è tornato in onda, e come rivela Federica Sciarelli a Tv Sorrisi è Canzoni, nulla è come prima, l’ha definito un vero e proprio incubo, anche perchè c’è la viva possibilità che possa essere di nuovo stoppato.

Secondo quanto rivelato dal volto noto del programma, che ogni volta prima di entrare negli studi deve sottoporsi allo scanner per rilevare l’eventuale presenza di stato febbrile, e ‘se per caso qualcuno dovesse avere la temperatura alta’ il format ‘rischierebbe di non andare in onda’, poi ammette:

‘Ogni volta è un incubo’

ha detto rivelato con amarezza,e aggiungendo che gli inviati dei servizi che lavorano al di fuori del Lazio, inviano quanto girato a Roma, che si occupa del montaggio e che gli inviati che vivono a Roma e che talvolta sono costretti a uscire dalla provincia, poi non possono avere accesso agli Studi televisivi per 2 settimane in via precauzionale.

La conduttrice in onda con i ‘capelli a scopa’

L’intervista prosegue e la Sciarelli rivela che in questo momento l’ultimo dei suoi pensieri è il trucco e il ‘parrucco’ perfetto, non solo perchè truccatori e parrucchieri in questo momento non possono esercitare, volendo l’imitare la presenza quanto più è possibile di staff tecnico dietro le quinte dello studio.

Infatti senza vergogna va in onda con ‘i capelli a scopa’, ha raccontato alla nota rivista, ‘come quando esce dalla doccia’, senza ‘crucciarsi’ troppo.