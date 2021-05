Federica Panicucci e Marco Bacini insultati sui social: la risposta di lui è da Oscar

Il marito della conduttrice di Mattino Cinque ha risposto per le rime alle offese piovute sulla coppia su Instagram.

Federica Panicucci e Marco Bacini formano una coppia amatissima dal mondo dello spettacolo, ma non da tutti gli utenti, che spesso scatenano le loro frustrazioni contro di loro.

E’ appena diventata virale una loro foto, sotto la quale un utente ha scritto un commento offensivo. Bacini non ce l’ha fatta a rimanere in silenzio.

L’amore tra Marco Bacini e Federica Panicucci

Marco Bacini è un noto imprenditore, attivo nel settore della moda, proprietario di brand come Rude is cool.

Ha costruito una carriera di tutto rispetto e può vantare collaborazioni con importanti personalità, come Chiara Ferragni.

La donna più importante della sua vita è però Federica Panicucci, con la quale è impegnato da anni.

I due sono davvero inseparabili e hanno intenzione di convolare a nozze il più presto possibile.

Non tutto, però, è davvero rose e fiori nella loro relazione. I due sono spesso presi di mira dagli haters, come in questo caso. Scopriamo insieme cos’è accaduto.

Piovono insulti sui social, Marco Bacini risponde per le rime

Marco Bacini e Federica Panicucci hanno postato uno scatto nel quale si mostrano più felici che mai.

Su un’imbarcazione, entrambi con gli occhiali e due sorrisi stampati in viso. Lei capelli biondissimi come sempre, lui super abbronzato.

Tantissimi i commenti positivi, ma non mancano quelli negativi, come quello scritto da una utente:

“La nonna della Barbie e lo zio di Ken”

Dopo l’ennesimo attacco da parte dei leoni da tastiera, Marco Bacini non ce l’ha fatta a rimanere in silenzio e ha replicato:

“Così parlo la nipote di Clarabella!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GO™ (@gliodiatori)

Marco Bacini c’è andato giù pesante. La sua risposta è davvero da Oscar!