Questa mattina come sempre puntuale, è andata in onda una nuova puntata di Mattino Cinque, condotto dalla bellissima Federica Panicucci, la quale è riuscita a conquistare il suo pubblico grazie alla sua professionalità e sensibilità.

Nel corso della puntata, l’ex conduttrice del Festivalbar, non è riuscita a nascondere l’emozione, facendo un lieto annuncio in diretta al suo studio, il quale ha emozionato i fan.

Nel corso dell’ultima puntata in onda di Mattino Cinque, la conduttrice del daily mattutino ha fatto un annuncio davvero ‘bomba’.

Federica Panicucci, che segue con passione le vicende della Royal Family inglese, dopo gli insistenti rumors, ha voluto condividere con il suo pubblico una notizia che ha difatti emozionato tutti a partire dal pubblico in studio:

‘C’è una notizia assolutamente bomba che vogliamo assolutamente darvi che riguarda la famiglia Reale, sembra che Kate Middleton sia in attesa del quarto figlio’

Ebbene si, Kate Middleton, moglie del Principe William a quanto pare sembra essere in attesa del quarto figlio del futuro erede al Trono d’Inghilterra.

Un rumors che sarebbe stato confermato dalle piccola Charlotte la quale a scuola, secondo quanto rivelato dai tabloid inglesi, avrebbe confidato ad una amichetta che la madre era in attesa di una principessina, secondo quanto avrebbe riferito una maestra che ha ascoltato la conversazione tra le bambine:

‘Mummy is having another girl’