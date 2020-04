Coronavirus, Federica Panicucci “Un vaccino non esisterà mai”: lo sfogo contro gli ‘stupidi’ del web

Federica Panicucci, la bravissima conduttrice dei Mattino Cinque si sfoga sui social contro alcuni utenti poco educati e intelligenti

La bellissima conduttrice di Mattino Cinque, Federica Panicucci, è tornata di nuovo sotto la luce dei riflettori, questa volta la presentatrice si sfoga sui social.

La bellissima Federica Paniucci è molto seguita sui social e la stessa ha approfittato per parlare ai suoi fans di questo periodo cosi difficile per tutti. Purtroppo l’Italia sta affrontando un’emergenza sanitaria davvero difficile che sta mettendo il popolo in ginocchio.

La stessa ha voluto sottolineare l’importanza di rimanere chiusi in casa in questa situazione drammatica in modo da evitare ulteriori contagi evitando quindi nuovi contagi. Ma a quanto pare questo discorso non è chiaro proprio a tutti, tanti infatti continuano ad uscire più volte al giorno rischiando seriamente la vita.

La conduttrice infatti ha voluto sottolineare l’importanza i rimanere a casa e di rispettare le regole imposte dal governo. Ma sa anche che molti cittadini italiani non rispettano per niente tutto ciò.La stessa sui social infatti ha voluto dire la sua su questa situazione. La conduttrice infatti lo ha fatto postando una foto di due neonati con una mascherina protettiva che li ripara da un possibile contagio di Covid19.

La Panicucci infatti nel post ha scritto la sua :

“In questa foto siamo in Thailandia e i neonati vengono protetti così dal possibile contagio di #coronavirus .

Noi qui non l’abbiamo ancora capito che ci proteggiamo solo stando chiusi in casa!”.

Un post abbastanza chiaro e con una venatura di rabbia da parte della conduttrice che sottolinea i sacrifici fatti da tutti noi:

“Quelli che escono fregandosene dei divieti, non solo mettono a rischio tutti noi ma vanificano i sacrifici di coloro che con grande sforzo da settimane restano a casa! Non capiscono che così facendo allungano anche i tempi di ritorno alla normalità?”. “Il vaccino contro la stupidità non esisterà mai”

Un appello che ha ricevuto l’approvazione di tantissimi fans.