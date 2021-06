Federica Nargi non ha rivali, un lato A esplosivo: “Il ritratto della...

Federica Nargi è una bomba super sexy: vediamo il suo ultimo scatto bollente.

La bella showgirl non perde mai l’occasione per spiazzare i suoi follower con degli scatti a dir poco sensuali.

Federica Nargi, una bellezza disarmante

Impossibile non conoscerla, prima di raggiungere il successo ha iniziato la sua carriera come modella partecipando a vari concorsi di bellezza.

Federica ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2007 a “Miss Italia”, arrivando solamente all’undicesimo posto.

Ma la vera svolta è arrivata qualche mese dopo, quando riuscì a vincere la finale di “Veline” insieme alla sua cara amica Costanza Caracciolo.

Le due per tanti anni diventarono le veline più amate di Striscia la Notizia: la bionda e la mora.

Una coppia indistruttibile che ha conquistato milioni di telespettatori,.

Federica non solo ha avuto un grande successo nel piccolo schermo ma anche nel mondo del web, infatti il suo account ha ben 3,8 milioni di follower che la seguono ogni giorno.

Federica Nargi in bikini è devastante

La bella romana con i suoi scatti bollenti, che pubblica quasi ogni giorno, fa impazzire l’intero web.

Nell’ultima foto, la showgirl ha annunciato il suo primo giorno di mare e si è mostrata in spiaggia con un bikini nero.

Forse un po’ troppo stretto, dato che il suo seno abbondante straborda dal reggiseno.

Uno scatto davvero super sensuale, una gioia per gli occhi a cui i suoi fan più stretti non hanno potuto non commentare.

Infatti non sono mancati i commenti del tipo “L’essere perfetto”, “Una donna meravigliosa, stupenda come sempre”, “Sei talmente bella che un quadro di Picasso nei tuoi confronti vale zero”

In poco tempo lo scatto ha avuto un boom di like, arrivando a più di 180 mila mi piace e oltre 700 commenti, numeri spaziali che Federica Nargi raggiunge facilmente, grazie alla sua bellezza esplosiva.

