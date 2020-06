Made In Sud, Fatima Trotta rivela un retroscena inaspettato su Stefano De Martino: “Ha molta disciplina sul lavoro anche se lo devi richiamare spesso”

Manca davvero poco per la nuova edizione di Made In Sud, programma di RAI Due condotto da Fatima Trotta e Stefano De Martino. In una recente intervista rilasciata a Super Guida TV, la conduttrice napoletana ha parlato del ritorno televisivo della trasmissione e dei diversi cambiamenti apportati per rispettare tutte le regole per l’emergenza sanitaria. Inoltre, ha rivelato anche un retroscena inaspettato sul ballerino napoletano.

L’intervista a Fatima Trotta

Il programma televisivo comico italiano, in onda su RAI 2, è pronto ad entrare nuovamente nelle case degli italiani con tanto sano divertimento. Al timone, vi è Stefano De Martino e Fatima Trotta che, in una recente intervista, ha rivelato i cambiamenti che saranno messi in atto per rispettare tutte le nuove regole previste per l’emergenza sanitaria.

La conduttrice napoletana ha affermato che, a causa della pandemia, si è resa necessaria l’eliminazione del pubblico in studio. Inoltre, anche i diversi comici dovranno rispettare la distanza di sicurezza sul palco. A tal proposito, ha affermato:

“Siamo certi che tutti questi paletti non influiranno negativamente e in modo drastico sullo spettacolo”.

Il retroscena su Stefano De Martino

Nel corso dell’intervista a Super Guida TV, Fatima Trotta ha rivelato anche un retroscena inaspettato su Stefano De Martino. Nel dettaglio, la presentatrice napoletana ha affermato che il ballerino napoletano è entrato in punta di piedi nel programma portando un grande rispetto per coloro che lavoravano al progetto da molti anni.

E poi svelato un piccolo difetto del ballerino partenopeo:

“Ha molta disciplina sul lavoro anche se lo devi richiamare spesso.

