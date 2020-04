Ryanair Fase Due: la compagnia aerea non volerà se deve rispettare le regole di distanziamento sociale

Ryanair Fase Due: la compagnia aerea non volerà se deve rispettare le...

Fase Due, Ryanair verso la fine del modello di business low cost?

Michael O’ Leary afferma che il modello di business della compagnia aerea irlandese low cost Ryanair andrà in frantumi se costretta a lasciare vuoti i posti.

Gli aerei di Ryanair non torneranno a volare se la compagnia aerea sarà costretta a lasciare i posti “liberi” per conformarsi alle “idiote” regole di distanziamento sociale, ha riferito l’amministratore delegato, Michael O’Leary.

Il capo della compagnia aerea low cost ha precedentemente affermato che installare scudi di protezione è “una sciocchezza” e che non avrebbe alcun effetto benefico.

Fase Due e regole di distanziamento sociale: il modello di Ryanair in “frantumi”?

Se i governi insisteranno sul rispetto delle “idiote” misure di distanziamento sociale in volo, il modello di business di Ryanair andrà in frantumi e gli aerei della flotta irlandese non voleranno più.

Ryanair ha riferito al governo irlandese che se impone la restrizione, allora deve pagare il posto “vuoto”, altrimenti la compagnia aerea low cost non volerà.

In fin dei conti, il modello di business della famosa compagnia aerea con sede a Dublino si basa sul raggiungimento della piena capacità produttiva e sulla netta riduzione dei costi, oltre che dell’offerta di una tariffa assai competitiva e vantaggiosa rispetto agli altri competitors.

“Non possiamo guadagnare con il 66% di fattori di carico”,

afferma l’AD di Ryanair.

Trasporto aereo ai tempi del coronavirus: le previsioni dell’IATA

L’Iata, l’International Air Transport Association, ha previsto enormi conseguenze per le compagnie aeree a seguito di Covid-19, con una perdita di entrate destinate a raggiungere $ 314 miliardi (£ 255 miliardi).

Iata ha dichiarato all’inizio di questa settimana che qualsiasi norma restrittiva volta a ridurre al minimo il contagio nei cieli avrebbe temporaneamente posto fine al modello di viaggio aereo a basso costo lanciato da Ryanair, costringendo i vettori ad aumentare i prezzi del 50% o fallire.