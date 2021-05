Si tinge di nero il rientro in Italia di Fariba Tehrani. Un ritorno amaro, solitario, reso deludente dall’assenza di sua figlia Giulia Salemi.

Coincidenza scoraggiante o dispetto madornale? Dopo la sua eliminazione al surviving game L’Isola dei Famosi, Fariba Tehrani fa il suo rientro in Italia e scopre che sua figlia non è a casa ad attenderla.

Fariba Tehrani, il sapore amaro del ritorno in Italia

Ha organizzato un viaggio last minute ed è volata nella Repubblica Domenicana. Il tutto mentre sua madre era in viaggio per rientrare in Italia. Di chi stiamo parlando? Ma di Giulia Salemi, ovviamente.

Poche ore prima che Fariba Tehrani atterrasse all’aeroporto, la ventisettenne piacentina ha trovato un ottimo escamotage per evitare di trovarsi sua madre tra i piedi. Ha stravolto la sua routine ed è volata nella Repubblica Domenicana in compagnia del suo Pierpaolo.

Un bieco espediente per dribblare il grande rientro dell’uragano Fariba? Così pare. L’improvvisa partenza di Giulia Salemi ha alimentato sospetti e dato voce a interpretazioni maliziose che hanno fatto il giro dei social:

“Se mia madre tornasse a casa dopo piu di 2 mesi, io l’andrei a prendere addirittura all’aeroporto, pur di riabbracciarla. Giulia Salemi invece ha preso un volo ed è partita con Pierpaolo subito dopo l’eliminazione di Fariba”

C’è chi ha ipotizzato che l’influencer sia volata appositamente all’estero per fuggire all’ingombrante presenza di sua madre e sottrarsi a situazioni scomode.

