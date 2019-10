Palermo, Falcone e Borsellino crocifissi: residenti scioccati

Falcone e Borsellino sono apparsi in un manifesto shock nel capoluogo palermitano. L’autore si è firmato con il nome di Al Fayed.

Le stampe di Falcone e Borsellino sono apparse su un muro di Palermo. Si tratterebbe di un’installazione artistica ma è giallo.

La probabile motivazione del manifesto

Falcone e Borsellino sono stati nominati di frequente negli ultimi giorni perché è caduto il divieto, per i condannati all’ergastolo ostativo che hanno partecipato al percorso rieducativo, di beneficiare di permessi premio. I due giudici, ovviamente, sono stati chiamati in causa da chi si è dimostrato contrario da questa sentenza espressa dalla Corte Costituzionale. Chissà se l’intento dell’istallazione artistica era proprio questo: i due giudici in croce da questa sentenza.

La denuncia scattata su Facebook

Il manifesto di Falcone e Borsellino crocefissi è apparso su Salita Santa Caterina, dietro Piazza Pretoria, a Palermo, poco distante dalla sede del consiglio comunale. L’indignazione è dilagata sui social. In particolare, la pagina Facebook “Palermo allo Specchio”, come si evince da TgCom24, si legge:

“Una foto che sciocca. Che lancia un messaggio forte”.

Nella parte superiore delle due croci si legge: San Giovanni Martire e San Paolo Martire. Benché l’artista sia ignoto, la firma riporta Al Fayeth, probabilmente un nome d’arte. Che sia semplicemente lo street artist che ha affisso i manifesti? Nel frattempo è giallo sul vero significato di queste stampe. Si attende anche una sorta di rivendicazione che faccia meglio comprendere il gesto ed il senso. Per molti potrebbe trattarsi di un omaggio, per altri si tratterebbe di una provocazione.