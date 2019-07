FaceApp challenge, secondo i ragazzi di Fridays for Future tra 40 anni...

FaceApp, l’app ormai diffusa in rete che invecchia gli utenti, adesso ha dato un’immagine preoccupante della Terra tra 40 anni. Ecco cosa succederà tra pochi anni.

Anche loro hanno provato FaceApp. Questo ciò che ammettono i ragazzi appartenenti alla rete nazionale di Fridays for Future, il movimento di “fanciulli” che combatte strenuamente contro il cambiamento climatico.

L’Europa sarà inondata totalmente d’acqua tra 40 anni, secondo FaceApp

Nella fotografia postata sulla pagina Facebook della rete nazionale, l’Europa compare totalmente inondata di acqua, proprio come avverrà secondo gli studi circa il surriscaldamento globale di qui a 40 anni se non si rimedia ai danni in tempo.

Lasciandosi ispirare dalla mania virale che da pochissimo sta facendo il giro dei social, ossia l’uso dell’applicazione che consente di ottenere un’immagine di sé invecchiata di 40 anni, i giovani dei Fridays for Future hanno tentato di far meditare il pubblico di Facebook su quale sarà l’aspetto della terra tra quasi metà secolo.

Se le persone che hanno partecipato alla “Face App challenge” vengono mostrate invase di rughe e con i capelli bianchi, la terra compare sommersa dal mare, per colpa dell’aumento delle temperature che scioglie i ghiacciai.

“Scioglimento dei ghiacciai non significa solo meno spazio per i pinguini, ma anche e soprattutto innalzamento dei mari“

Afferma lo staff di Fridays for Future nel commento postato sotto la foto diffusa su Facebook.

“Se le previsioni più pessimistiche si avverassero, entro qualche decennio potremmo dire addio a città come Venezia, e entro fine secolo a buona parte delle zone costiere”

Proseguono nella nota.

“Nello scenario più ottimistico, il livello degli oceani si alzerà entro fine secolo di 0.5-1.2 metri, mettendo a rischio 33 città italiane”

Scrivono i ragazzi della rete.

Nello scenario peggiore, una volta diminuita l’estensione dei ghiacci, la radiazione solare verrà assorbita in misura maggiore dalla terra e dagli oceani. Se si dovesse fondere buona parte del ghiaccio della Groenlandia, potremmo tranquillamente arrivare a 7 metri di aumento”

Insomma, una situazione davvero catastrofica.