Fabrizio Corona sta male e svela la sua malattia: ‘É grave’

Fabrizio Corona in lacrime sui social. L’ex Re dei paparazzi preoccupa i follower per le sue condizioni di salute, rivelando la malattia da cui è affetto.

Fabrizio Corona è certamente uno dei personaggi più controversi del mondo dello spettacolo.

Dopo essere stato recentemente beccato per strada senza mascherina dal settimanale Oggi, violando dunque le disposizioni anti-Covid, l’ex re dei paparazzi è ritornato al centro dell’attenzione a seguito di alcuni post sui social che hanno fatto preoccupare i suoi fan.

L’ex compagno di Nina Moric ha sconvolto i suoi fedeli followers rivelando loro che in questi giorni sta soffrendo molto a causa di una malattia cronica. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fabrizio Corona: ‘Mai stato così male’

Nelle ultime ore sono diventate virali le immagini pubblicate dall’ex re dei paparazzi, il quale ha mostrato in una serie di scatti il suo volto terribilmente provato dalla malattia da cui è affetto.

Fabrizio Corona ha rivelato al suo pubblico, di soffrire di una grave forma di congiuntivite cronica, la quale consiste in una forte irritazione che colpisce gli occhi, e che in linea generale, può essere determinata da diversi fattori, ovvero un’infezione batterica, virale o allergica.

L’Imprenditore siciliano confessa di non essere mai stato così male mentre si mostra letteralmente in lacrime dinanzi all’obiettivo della sua fotocamera.

L’ex paparazzo sofferente sui social

Negli scatti postati tra le Stories, Fabrizio Corona mostra la forte sofferenza sul suo volto, che appare visibilmente provato.

Gli occhi, mostrati nel dettaglio, sono molto gonfi e rossissimi a causa dell’infiammazione, da cui ne consegue una continua lacrimazione.

Una condizione, quella determinata dalla congiuntivite cronica, che è dunque molto dolorosa e fastidiosa per coloro i quali ne soffrono.

In questa occasione è stato tanto l’affetto dei follower preoccupati per le sue condizioni, che lo hanno inondato dei messaggi, augurandogli di rimettersi in sesto quanto prima.