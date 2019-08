Fabrizio Corona, la triste fine dell’ex paparazzo: ‘Ancora diversi anni da scontare in carcere’

Che fine ha fatto l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona? Gli ultimi aggiornamenti

Fabrizio Corona, è uno dei personaggi più controversi della nostra epoca, noto non solo per essere stato il ‘Re dei Paparazzi’, ma per essere stato invischiato nella celebre indagine scandalo ‘Vallettopoli’, nel corso della quale è stato accusato di estorsione ai danni di numerosi volti del mondo dello sport e dello spettacolo.

Dopo aver trascorso diversi anni in carcere per poi essere affidato in prova ai Servizi Sociali, Corona è finito nuovamente ‘al fresco’ lo scorso 20 Giugno.

Ma quali notizie si hanno in merito all’Ex Re dei paparazzi sino ad oggi?

Ultimi aggiornamenti sull’Ex re dei Paparazzi

Dopo la sua recente incarcerazione, le uniche notizie sono date da un breve post, l’ultimo post pubblicato sul suo canale instagram e una ‘soffiata’ da fonti vicine al paparazzo.

Il post,di tipo commerciale, è stato pubblicato chiaramente non da Fabrizio Corona in persona, bensì presumibilmente da un assistente, o attivista del brand ‘Khos beachwear’.

Inoltre fonti vicine all’Ex Re dei Paparazzi hanno riferito che la sua scarcerazione dal Carcere di San Vittore non è prevista prima dell’anno 2022.

Corona nelle ‘preghiere’ dei fan

Nonostante pare sia stato completamente dimenticato dalle riviste e dai quotidiani, Fabrizio Corona continua ad essere tra i pensieri e le ‘preghiere’ dei suoi fan, che quasi disperati sperano che presto lui possa tornare a ‘piede libero’.

Numerosi infatti scrivono messaggi o commenti, in cui fanno sentire il loro calore e appoggio in questo momento non roseo per l’uomo, che sta scontando la sua pena d San Vittore. Ecco cosa si legge sul suo profilo social tra i commenti:

‘Continuo sempre a fare il tuo nome nelle mie preghiere. Dobbiamo pregare, fare allontanare il male da noi (…) Mi dispiace tanto, ma non sono nessuno per venirti a trovare’

poi la fan conclude: