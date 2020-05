Fabio Serventi, “Non lo troveranno, solo io so dov’è il corpo”: l’agghiacciante intercettazione sul ragazzo scomparso

Fabio Serventi è scomparso nel nulla a marzo di quest’anno e da quel momento si sono perse le sue tracce. Il caso è stato nuovamente discusso a Chi l’ha Visto con l’ascolto di una intercettazione che lascia poco all’immaginazione.

Fabio è scomparso nel nulla il 21 marzo 2020 tra le campagne sarde in provincia di Carbonia Iglesias. Secondo le indagini e le ricostruzioni che sono state fatte dagli inquirenti, il ragazzo sarebbe stato ucciso dopo essere stato rapito su commissione.

L’atto sarebbe scaturito a seguito di una richiesta di soldi ad un conoscente per l’acquisto di una dose di droga. Andrea di 34 anni è ora in carcere ma nega di aver ucciso Fabio nonostante le intercettazioni, che sono un elemento chiave a suo carico.

La mamma e la sorella del giovane ragazzo scomparso sono intervenute in diretta a Chi l’ha Visto, chiedendo la verità:

“Fabio, il giorno della scomparsa è uscito in ciabatte. potrebbe essere stato attirato in una trappola. fateci trovare il corpo e chi sa qualcosa parli. anche in forma anonima”