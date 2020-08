Ezio Greggio, il divorzio dopo 20 anni di matrimonio e 2 figli: cosa è successo tra i due

Il celebre conduttore di Striscia La Notizia ha due figli e un matrimonio alle spalle di cui non tutti sapevano, scopriamo cos’è successo

Dopo il matrimonio con la moglie e aver messo al mondo due figli, Ezio Greggio ha ritrovato la felicità con Romina Pierdomenico. Scopriamo qualcosa in più sulla vita del conduttore!

Il matrimonio di Ezio Greggio e la rottura

Non tutti lo sanno, ma il celebre conduttore di Striscia La Notizia, Ezio Greggio, è stato sposato per 20 anni con Isabel Bengochea.

La donna si è sempre tenuta molto lontano dai riflettori, anche per questo della relazione non si è parlato tanto per molto tempo.

Dalla lunga relazione tra i due sono nati due figli: Giacomo e Gabriele. Oggi, Isabel e l’ex marito avrebbero degli ottimi rapporti.

A confermarlo degli scatti social di uno dei figli dell’ex coppia, Gabriele, che ha ripreso tutta la famiglia al completo. L’immagine in questione proverebbe che, nonostante il matrimonio sia giunto al capolinea, i legami familiari siano più che buoni.

Greggio di nuovo felice con Romina

Oggi, Ezio ha ritrovato la felicità grazie a Romina Pierdomenico. La storia tra i due è nata sotto l’albero di Natale, dopo essersi conosciuti nel 2018.

In quel periodo, il conduttore andò a Vicoli, paese natale della giovane per fare le presentazioni in famiglia. Pare che all’epoca tutto filò liscio e che i genitori della donna ebbero un’ottima impressione dal vivo del conduttore.

Recentemente, il volto storico di Striscia la Notizia ha fatto sapere che con la compagna tutto procede a gonfie vele.