Il racconto scioccante su Instagram dell’attrice.

Evan Rachel Wood è un’attrice statunitense ed ex compagna di Marilyn Manson. Evan ha rivelato di aver subito violenze da quest’ultimo.

In passato, precisamente nel 2016, l’attrice aveva dichiarato di aver subito violenze domestiche e stupro, senza specificare chi fosse il carnefice.

Nel 2007 la loro relazione divenne pubblica, a quei tempi Evan Rachel Wood aveva 19 anni invece Manson il doppio, ovvero 38.

Hanno ufficializzato il loro rapporto nel 2010, stesso anno in cui si sono lasciati.

In queste ore l’attrice ha pubblicato un post su Instagram in cui ha raccontato tutta la verità e ha rilasciato anche delle dichiarazioni su Vanity Fair.

Un racconto che lascia senza parole, con accuse davvero molto forti e gravi.

Ha anche citato il nome dell’aggressore: Brian Warner, in arte Marilyn Manson.

Evan racconta che le violenze sono cominciate quando lei era ancora adolescente e spiega:

“Ha abusato di me in modo orribile per anni. Sono stata sottoposta a un lavaggio del cervello e manipolata fino alla sottomissione. Ho smesso di vivere per paura di ritorsioni, calunnie e ricatti. Sono qui per smascherare quest’uomo pericoloso”.