Euro 2020, la decisione drastica per il coronavirus: slitta tutto al 2021

I campionati Euro 2020 vengono rinviati al 2021 per il coronavirus. Ecco la drastica decisione da parte della Uefa.

Il coronavirus ha portato tutte le associazioni sportive a prendere delle decisioni drastiche. Per gli Euro 2020 non ci sono dubbi: ecco cosa sta per accadere.

Euro 2020 si gioca nel 2021?

Lo scenario per tutto lo sport mondiale è uno solo: rinviare a data da destinarsi, vista la grande emergenza che questa pandemia sta portando in tutti i settori.

Al centro di ogni argomento oggi ci sono gli Europei di Calcio e come si evince da SkySport, gli stessi saranno rinviati al 2021. Il campionato Europeo slitta ufficialmente a giugno del prossimo anno, dopo una lunga riunione via skype tra la Uefa e l’Eca, unitamente alle Leghe e tutti i rappresentanti delel varie Federazioni.

Perchè questa scelta? Si reputa importante non solo contrastare il contagio ma anche permettere ai giocatori e le squadre di terminare tutti i Campionati che sono stati messi in pausa proprio per l’emergenza in corso.

La notizia ufficiale arriverà nel pomeriggio a seguito della riunione con il comitato esecutivo di Nyon.

In aggiornamento