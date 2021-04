Le misure preventive saranno quelle della scorsa estate, con una novità.

Ad annunciare l’esito delle decisioni stabilite nell’incontro tra Regioni è Marco Scajola.

L’assessore ligure nonché coordinatore del tavolo interregionale del Demanio riporta che le norme cui attenersi sono quelle della prima stagione balneare pandemica.

“Lo scorso anno come Regioni avevamo lavorato per realizzare linee guida che il governo recepì e che non ha mai visto spiagge chiuse per covid.”

Afferma soddisfatto Scajola, che alle ore 16 ha incontrato le associazioni di categoria per esporre loro quanto stabilito.