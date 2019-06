Esplosione Rocca di Papa, muore anche il Sindaco: sale il triste bilancio

Una gravissima esplosione a Rocca di Papa, dove erano rimaste coinvolte alcuni bambini e aveva provocato la morte di una persona. Ora, il bilancio sale a due vittime

Grande esplosione a Rocca di Papa dove ha perso la vita il delegato del primo cittadino con l’aggiunta di alcuni feriti – tra i quali dei bambini. Ora la triste notizia e il bilancio che sale.

L’esplosione del Palazzo Comunale a Rocca di Papa

Era il 10 giugno quando si è sentito un forte odore di gas seguito da un immediato boato, che ha fatto tremare il paese. Una esplosione inaspettata quella del Palazzo Comunale e della vicina Scuola per l’Infanzia.

Sedici persone ferite tra i quali alcuni bambini, che sono stati raggiunti da detriti e vetri mentre si trovavano in classe. Molto grave una bambina di 5 anni ricoverata per un trauma facciale.

Nel crollo ha perso la vita il delegato sindaco Vincenzo Eleuteri, rimasto a contatto con gas tossici che gli hanno provocato un grave danno a polmoni e vie respiratorie.

L’indagine per disastro colposo prosegue contro ignori, con coordinazione del pm Francesco Prete: sono stati ascoltati alcuni testimoni, al fine di arrivare alla chiara conferma di quanto sia accaduto – per escludere o delineare le cause.

La morte del Sindaco Emanuele Crestini

Il Sindaco Emanuele Crestini era stato l’ultimo a lasciare l’edificio, assicurandosi che tutte le persone presenti fossero messe in salvo.

Il suo corpo era ricoperto dal 35% di ustioni interessando soprattutto la zona di mani e viso. Ricoverato al Centro Grandi Ustioni Ospedale Sant’Eugenio di Roma, non è riuscito a sopravvivere lasciando questo mondo nella giornata di ieri.

Le sue condizioni nelle ultime ore – come si evince anche da Repubblica – erano nettamente peggiorate a causa di una crisi respiratoria.