Esplosione a Roma, appartamento invaso dalle fiamme: muore anziana di 80 anni

Una grande esplosione a Roma e poi il rogo che non ha lasciato scampo ad una donna anziana di 80 anni. Ecco cosa è accaduto

68 autobotti dei Vigili del Fuoco per l’esplosione a Roma dove ha perso la vita una anziana donna che era nel suo appartamento.

Incendio alle Case Rosse

Un incendio che si è propagato questa mattina in Via Civitacampomarano nella zona delle Case Rosse della capitale. Ci sono ancora pochissimi dettagli in merito alla drammatica vicenda, ma dalle prime indiscrezioni rilasciate anche da Il Messaggero, si evince che al terzo piano della palazzina è scoppiato un violento incendio.

Le prime notizie parlavano di fuga di gas, poi smentite successivamente. I Vigili del Fuoco hanno evidenziato che l’incendio si sarebbe propagato all’interno del salone dove viveva la vittima e in pochi minuti tutti gli arredi hanno alimentato il rogo.

La vittima è Annamaria Alivernini di 80 anni, trovata morta carbonizzata dagli stessi Vigili del Fuoco una volta che hanno domato le fiamme.

Le indagini continuano e nelle prossime ore si potrà avere un quadro più specifico di cosa abbia scatenato tale tragedia.

