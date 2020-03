Ernesto Parli, chi era il suocero di Adriana Volpe? Carriera, curiosità e figli

View this post on Instagram

Ho sentito dare della “mi….ta” a mia moglie,per una fetta di salmone,tale affermazione dispregiativa e poco decorosa se si è scaturita solo per quel gesto,penso che sia totalmente offensiva e denigrante per una moglie e una mamma. Contrariamente se questa parola nasce per particolari situazioni,atteggiamenti avuti o affermazioni troppo mielose fatte, (poco rispettosi e/o rispettose, forse non viste dal pubblico)durante la sua permanenza in casa, solo per entrare nelle grazie di qualcuno anche a discapito di persone a lei care, sicuramente Adry alla sua uscita, (come ha sempre fatto)saprà darmi chiarimenti, giustificazioni e motivazioni esaustive . Sa benissimo cosa mi ha promesso prima d’entrare al GF,sicuramente non l’ha dimenticato. Ho promesso di difenderla e supportarla sempre. Forse non ha scelto il modo migliore per proteggerci e tenerci lontani dai Gossip, scivolandole dalle mani alcune situazioni (ma ormai fa parte del gioco,a questo punto giochiamo). Quindi: solo e sempre forza Adry!💪🏻 “per sempre” ♾♾♾ Ti amo ❤️❤️❤️ #iotifoadry #gfvip #adrianavolpe #family #love #finoallafine #byebye