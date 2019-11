Erika e Omar, emergono i dettagli agghiaccianti del delitto di Novi Ligure: “Muori…muori!”

Il delitto di Novi Ligure con Erika e Omar oramai è acqua passata e il caso di cronaca nera messo in un cassetto. Ma alcuni dettagli agghiaccianti di quella notte riemergono

Erika e Omar hanno segnato una pagina di storia della cronaca italiana, con l’omicidio della madre e il fratellino di lei: un gesto folle dettato da Erika.

Che cosa fanno oggi Erika e Omar

Dopo aver passato molto tempo in carcere per l’omicidio di Susanna Cassini e il piccolo Gianluca De Nardo, i due ex fidanzati di Novi Ligure sono due persone libere.

Nel 2010 Omar esce di prigione per buona condotta e indulto, Erika esce un anno dopo sempre sostenuta dal padre che – nonostante tutto – non l’ha mai abbadonata o voltato le spalle.

Oggi Omar è sposato e ha un figlio, lavorando come barista secondo le ultime indiscrezioni. In una sua intervista a Matrix aveva raccontato davanti alle telecamere l’incubo di ogni notte che lo perseguitava:

“Sento ancora le urla di gianluca, ogni notte”

Erika ha seguito un percorso di studi in carcere, laureandosi con 110 e lode lamentando – secondo le ultime indiscrezioni – di non riuscire a trovare lavoro, visto il suo passato che graverà su di lei per sempre.

I dettagli agghiaccianti dell’omicidio di Novi Ligure

I particolari di questo omicidio sono stati riportati dalle maggiori testate nel corso del tempo. Repubblica ha ricostruito quella notte in base al racconto di Omar con la sua confessione depositata agli atti.

Lui evidenzia che per tanto tempo Erika gli avesse chiesto di fare questo atto d’amore per lei – con il piano di sterminare la famiglia in una sola notte:

“allora non mi ami, ho progettato tutto. andrà tutto bene”

La prima ad essere colpita è stata la madre che ha cercato di difendersi con un coltello da cucina. E mentre la figlia la accoltellava lei ripeteva:

“ti perdono”

Mentre Erika

“muori…muori!”

Secondo quella ricostruzione il bambino sarebbe dovuto morire con del veleno per topi, ma alla fine si decise per affogarlo nella vasca da bagno. Gianluca urla e si ribella:

“erika perchè mi fai questo? Lasciatemi stare”

Omar stremato va via da quella casa: