Tutto su Enzo Decaro, al fianco di Sabrina Ferilli nella fiction L’amore strappato

Dall’infanzia alla formazione, dal successo fino ad arrivare alla vita privata di uno degli attori italiani più amati.

Conosciamo tutti Enzo Decaro, l’attore partenopeo ora protagonista della fiction di successo di Mediaset, L’amore strappato.

Ora è un interprete amatissimo, ma di strada ne ha fatta per poter arrivare dov’è adesso. Ripercorriamo insieme le principali tappe della sua carriera.

Chi è Enzo Decaro

Nasce a Portici, il 24 marzo del 1958, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, e ha quindi quasi 63 anni.

Decaro è noto per essere un attore, uno sceneggiatore e un cabarettista italiano.

Ha raggiunto la piena notorietà quando ha portato alla ribalta la nuova comicità napoletana con il celebre trio “La Smorfia“, composto da lui, Massimo Troisi e Lello Arena.

Si laurea in Lettere all’Università di Napoli, dopo di che si dedica al teatro e raggiunge rapidamente il successo.

Con La Smorfia esordisce al Teatro San Carluccio di Napoli, dopo di che viene notato da Enzo Trapani e Giancarlo Magalli, che lo vogliono nel celebre programma televisivo “Non stop“.

Poi è nel cast di programmi come “Luna Park“, di spettacoli come Così è (se vi piace) e di film cinematografici come Prima che sia troppo presto.

Tra le fiction di maggiore successo, compaiono Una donna per amico, Orgoglio, Lo zio d’America, Padri, Il cardinale, La terza verità.

Ora è protagonista della fiction in onda su Canale 5, dal titolo L’amore strappato, dov’è al fianco di Sabrina Ferilli.

Vita privata e curiosità

Enzo De Caro è sempre stato un attore tremendamente riservato. Pochissimo si sa riguardo la sua vita privata.

L’interprete è molto attivo sui social, in particolare su Instagram, ma possiede un profilo che ha la privacy impostata su “privato”.

Ciò che è noto è che ha una moglie che ama tantissimo e ben 3 figli, ai quali è molto affezionato.