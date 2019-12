Chi è Enrico Nigiotti, il cantante che ha calcato i palchi di Amici, X Factor e Sanremo, fidanzato con Giulia Diana

Scopriamo tutti i segreti di Enrico Nigiotti, dagli inizi della carriera ai giorni nostri.

Chi è Enrico Nigiotti

Nasce a Livorno, l’11 giugno del 1987. Eredita la passione per la musica dal padre e, a partire dai 16 anni, si dedica alla scrittura di canzoni.

Il successo per il giovane arriva nel 2009, quando partecipa ad Amici di Maria De Filippi, nell’edizione vinta da Emma Marrone. All’epoca, Nigiotti era innamorato della ballerina Elena D’Amario, in favore della quale abbandona il programma tv.

Ottiene comunque il primo disco co-prodotto e il singolo Libera nel mondo. Nel 2015 sale sul palco del Festival di Sanremo tra le nuove proposte con il brano Qualcosa da decidere.

Nel 2017 si presenta a X Factor con il singolo L’amore è, entrando a far parte della squadra degli over e arrivando terzo.

Nel 2018 torna sul palco dell’Ariston per un duetto con i The Kolors e nel 2019, invece, partecipa con il suo brano Nonno Hollywood.

La fidanzata Giulia Diana

Dal 2010 al 2011 Nigiotti è stato fidanzato con la ballerina Elena D’Amario, conosciuta durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. La storia tra i due, tuttavia, non è durata a causa della distanza, ma sono rimasti amici e nutrono ancora una grande stima reciproca.

Oggi, Enrico Nigiotti sembrerebbe essere fidanzato con Giulia Diana, psicologa, ballerina e insegnante di danza. La coppia convive a Livorno, dove ha adottato due piccoli cagnolini trovatelli. La giovane ha inoltre deciso di investire i suoi risparmi, aprendo una scuola di danza.

Nel mese di dicembre del 2019, si parla di Nigiotti per una possibile liaison con la cantante Emma Marrone, teoria nata dai fan e scatenata per via di alcuni commenti e likes scambiati sui social tra i due artisti. Ma i due sono amici dai tempi del talent, per questo il gossip non è andato avanti!