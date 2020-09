Chi è Enock Barwuah, età, curiosità e vita privata del fratello di Mario Balotelli al Gf Vip

View this post on Instagram

Ciao ragazzi, come ben sapete a breve partirà la mia nuova avventura. Sono molto emozionato e spero che sia un’esperienza indimenticabile e ricca di bei momenti. Il mio obiettivo sarà quello di farvi conoscere il vero Enock e, al riguardo, mi piace citare una frase di Albert Einstein: “Colui che segue la folla non andrà mai più lontano della folla. Colui che va da solo sarà più probabile che si troverà in luoghi dove nessuno è mai arrivato”. Per questo l'unica promessa che vi faccio è che sarò me stesso dal primo minuto fino a quando deciderete che la questa esperienza debba finire. Vi aspetto tutti incollati alla tv e, se vi fa piacere e pensate che lo meriti, datemi il vostro sostegno. Mi mancherete tantissimo ma spero di rivedervi il più tardi possibile 🙂. Da oggi il mio profilo passa in mano allo "Staff" e nel mio caso direttamente al mio amico @bianco_mat; mi ha promesso che vi terrà sempre super aggiornati. E non solo con gli oroscopi! Un abbraccio grande, Enock! . #teamenock . @grandefratellotv @mmconsulting @larmatadienock @bsmntent @match_picture