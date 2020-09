Emma Marrone, il ballo sensuale: ‘Twerka meglio della Lamborghini’- VIDEO

La celebre cantante salentina ha acceso i fan con il suo perfetto movimento di bacino mostrato negli ultimi video su Instagram

Vediamo insieme i video nei quali la nota cantante balla e infiamma il web!

Emma Marrone accende i fan con il nuovo singolo “Latina”

La celebre cantante salentina torna al centro dell’attenzione mediatica per l’uscita del suo nuovo singolo, dal titolo “Latina”.

La canzone ha un ritmo spagnoleggiante, adatto per questo clima estivo che permane nel settembre del sud Italia.

Emma Marrone sa bene come accende i suoi fan e lo fa annunciando il singolo in questione in maniera molto particolare, scopriamo insieme cosa ha escogitato questa volta!

La cantante salentina infiamma il web

La Marrone ha voluto annunciare l’uscita del suo nuovo singolo in maniera molto particolare.

Lo ha fatto postando una serie di video, nei quali non si limita a parlare o a cantare, ma addirittura a ballare, dando prova di essere un’ottima danzatrice.

Solare e caliente, con un ombrello rosa in mano, accenna passi di danza, muove il bacino, dopo di che corre in un campo, rincorsa da una figura.

Sono attimi di ilarità, probabilmente quelli del backstage del suo video, postato qualche giorno fa su Youtube.

La cantante ed ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi non si trattiene e continua a ballare anche in un TikTok caricato su Instagram.

Qui i passi di danza sono più precisi e compongono una vera e propria coreografia, che potrebbe essere imitata da tutti i fan del social network cinese che sta spopolando negli ultimi anni.

Il movimento di bacino è da urlo ed è perfettamente in tema con il titolo della canzone!

Con quest’ultimo video in particolare, Emma Marrone ha letteralmente infiammato il web e non sono mancati commenti di approvazione da parte dei suoi fan.