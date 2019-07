Emma Marrone si sposa con Claudio, in abito nuziale su instagram emoziona i fan – Foto

Emma Marrone si sposa con Claudio, in abito nuziale su instagram emoziona...

La cantante salentina, Emma Marrone, ha condiviso sui social una foto in cui appare in abito da sposa insieme al suo amico: impazza il gossip sul web.

È una delle cantanti più amate e seguite del panorama della musica italiana. L’artista salentina è salita alla ribalta grazie alla sua vittoria al talent show di Amici di Maria De Filippi nell’edizione 2009/2010. Il suo successo si è riconfermato in questi anni grazie alla sua voce graffiante che ha conquistato i fan in tutto il Paese.

Di recente, Emma Marrone ha anche ricevuto una proposta molto interessante nel lavoro. Ma andiamo con ordine. Poche ore fa, la cantante salentina ha condiviso una nuova IG stories che la ritrae in con indosso un bellissimo abito da sposa, con lei l’amico e collega Claudio Santamaria. La cantante salentina è pronta al grande passo? La foto ha scatenato l’immaginazione dei suoi follower. Ma scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il nuovo film di Gabriele Muccino

Il noto regista, Gabriele Muccino, in realtà l’ha voluta nel suo nuovo film intitolato ‘I migliori anni’, dove probabilmente veste i panni della protagonista. Un film incentrato sugli anni ’80 fino ad oggi, che si prefigge di raccontare le esperienze, le difficoltà e i sogni dei giovani del tempo. L’uscita nelle sale italiane è prevista nel 2020. Per i film, Emma Marrone è diventata mora e ha commentato sul settimanale Chi il suo nuovo look:

“Mora non solo malaccio”.

Al suo fianco, altri famosi artisti: Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Nicoletta Romanoff. La cantante salentina vivrà anche l’esperienza di diventare mamma grazie a queste nuove vesti così come mostrano gli scatti pubblicati dal settimanale in questione.