Emma Marrone reagisce male e crolla emotivamente. Tachicardia e gambe tremolanti. Cosa è accaduto alla celebre cantante salentina.

Emma Marrone è tra le artiste più amate dal pubblico italiano, che nell’ultimo periodo l’ha apprezzata nelle vesti di giudice e vocal coach ad X-Factor.

Poche ore fa, in relazione alla celebre artista sta circolando un video, in cui la stessa perde le staffe e crolla emotivamente, tra tachicardia e gambe tremolanti.

Ma cosa è accaduto alla talentuosa giudice di X-Factor? Ecco tutti i dettagli.

Emma Marrone crolla in diretta

La celebre cantante salentina è stata al centro di un’accesa discussione con Blind, il trapper perugino del suo team, finalista di X-Factor 2020.

Il motivo? Il giovane concorrente pare abbia proposto alla cantante di inscenare la loro relazione, per trarne l’uno beneficio dall’altro in termini di popolarità.

Ma Emma Marrone non ha preso proprio di buon grado la proposta indecente del giovanissimo concorrente, così tachicardica ha sbottato:

‘Che cos’è questa stronz**a? Ora mi inca**o. Mi devo sedere, mi stanno tremando le gambe’

palesemente provata e spiazzata dall’assurda proposta appena ricevuta.

"A parte che potrei essere tua madre, ma cos'è sta stron***a?". @MarroneEmma non ha proprio preso benissimo lo scherzo di Blind #LeIene https://t.co/pvnEAlKDPK — Le Iene (@redazioneiene) December 17, 2020

Fortunatamente pur essendoci cascata con tutte le scarpe non si è trattato altro che di un folle scherzo de Le Iene con la complicità del giovane concorrente di X-Factor.

Emma, flirt con De Martino? Il gossip infiamma i social

Oltre all’inverosimile scherzo architettato da Le Iene, a circolare sui social è anche il gossip di un presunto ritorno di fiamma tra la cantante salentina e Stefano De Martino, da qualche mese tornato single, dopo l’ennesima rottura con la Rodriguez.

A favore della tesi ci sarebbero diversi indizi. In primis un commento del ballerino di Amici, ad un post della Marrone a cui la cantante ha dato l’ultimo saluto a Gaetano, il suo amato amico a quattro zampe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

De Martino, vicino al suo dolore, le dedica un cuore spezzato, come per dire che non esistono parole per un simile dolore. Inoltre l’ex volto di Uomini e Donne, Amedeo Venza, ritiene che i due siano stati visti più volte insieme nell’ultimo periodo.

Sarà vero? Al momento nessuno dei due ha confermato o smentito il gossip. Staremo a vedere.