Emma Marrone perseguitata, denuncia tutto: sbotta contro un fan sui social ‘Basta denigrare il mio lavoro’

La bravissima cantante Emma Marrone sbotta sui social. Questa volta a farla arrabbiare sono i soliti haters che hanno ingiustamente criticato la cantante.

Da poco uscito il suo singolo Io sono Bella, Emma è piena di gioia. I suoi fan infatti hanno apprezzato tantissimo il singolo scritto per lei da Vasco Rossi, tanto che i fan hanno deciso di fare delle Instagram stories dove cantano a squarciagola la sua bellissima canzone. Ma a quanto pare, come ogni cosa condivisa sui social, c’è sempre qualcuno che cerca di rovinare la festa.

Pare però che a scatenare l’ira della cantante è stato proprio un utente dei social, che continuamente critica e commenta in modo negativo ogni post pubblicato dalla cantante.

La giovane cantante infatti stufa delle continue critiche e offese, ha deciso di parlare e dare sfogo alla sua rabbia. Quest’utente come ha precisato la cantante, passa le sue giornate a criticare e denigrare il lavoro della Marrone.

e questo è stato uno dei commenti, che hanno portato la cantante a sfogare la sua rabbia sui social.

Anche se è solita passare sopra, pare che la Marrone questa volta non ha voluto mantenere la rabbia. La cantante ormai sono giorni che riceve commenti e insulti da questo utente e presa dalla rabbia ha deciso finalmente di rispondere alle critiche di questa persona:

«Caro E*****e. Sono giorni che sotto ogni mio post arriva puntualmente il tuo commento. Commenti atti a denigrare il mio lavoro e quello della mia casa discografica. Non ho un social media manager. Non sono perfetta, ma almeno sono io tutti i giorni a gestire le cose mettendoci tutta la mia onestà. Non mi sembra di averti incontrato per i corridoi di qualche casa discografica, ma da casa si sa, tutti sanno fare tutto.Ti auguro di riuscire nelle tue cose e di non avere mai a che fare con persone presuntuose e saccenti come te.Ti auguro che il tuo lavoro venga sempre rispettato, perché dietro ogni singolo passo non hai minimamente idee di quanto lavoro ci sia dietro».