Emma Marrone, un messaggio da brividi: la cantante rompe il silenzio sui social – Foto

La cantante salentina ha lasciato tutti senza parole con il suo ultimo messaggio sui social: Emma Marrone ha finalmente rotto il silenzio La bravissima cantante salentina è tornata di nuovo sui social. Emma Marrone, dopo un periodo lontano dal mondo dello spettacolo, per un problema di salute, ha deciso di tornare e di condividere di nuovo la sua quotidianità con i suoi fan.

Emma Marrone sorprende i fan sui social

La cantante pugliese, come in molti sanno, ha dovuto abbandonare per un po la sua vita, ovvero la musica. La giovane uscita vincitrice dal programma Amici, condotto da Maria De Filippi, ha dovuto prendere una pausa da tutto, a causa di alcuni problemi di salute che in questo periodo l’hanno colpita.

La Marrone infatti, ha comunicato ai fan che sarebbe stata assente per un problema di salute molto serio. Fin da subito i fan si sono preoccupati per la sua salute, anche perché è risaputo che Emma è già stata colpita in passato da un tumore alle ovaie dove ne è uscita vincitrice. A sostenerla sempre, sono stati i suoi fan e la famiglia che le è stata vicina in questo periodo, lma anche colleghi come Alessandra Amoroso, con cui ha un legame speciale, ha sostenuto la cantante a superare questo triste cammino.

Alessandra Amoroso il messaggio per Emma Marrone

Le due ormai sono amiche da tempo, tanto che negli anni hanno instaurato un bellissimo rapporto d’amicizia che si è consolidato col tempo. La Amoroso infatti ‘è stata molto vicina alla cantante Emma, la stessa infatti ospite da Amici Celebrities, ha voluto lanciare un messaggio di speranza e d’amore all’amica Emma sostenendola nel suo percorso:

“Sono i miei dieci anni e quest’anno li fa anche Emma e volevo farle un grande in bocca al lupo forza e coraggio!”.

Emma non è mai stata sola in questo percorso, oltre agli amici e familiari, a sostenerla anche i suoi affezionati fan. Pare infatti che poche ore fa, la stessa cantante Emma ha pubblicato un piccolo video, dove i suoi fan, con un bellissimo cartellone che riportava queste parole:

“Forza e coraggio Emma, la Big family è dalla tua parte”.

Un messaggio semplice, ma pieno di affetto e d’amore da parte dei fan della cantante pugliese.