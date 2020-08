Emma Marrone a letto dimentica gli slip: la camicetta si sbottona troppo

Emma Marrone, esplosione di sensualità sui social: la camicia si apre e mostra tutto, impossibile non guardare lì!

Il suo lato A è protagonista del suo ultimo post. Emma Marrone è un’esplosione di sensualità su Instagram.

Emma Marrone, bellezza esplosiva

Un nome, una certezza: Emma Marrone. E’, infatti, una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. Con la sua voce graffiante e la sua bellezza da capogiro, ha riscosso un enorme successo. Da quando ha vinto ad Amici di Maria De Filippi, la cantante salentina è riuscita a conquistare un’ampia fetta di pubblico ed oggi è seguitissima anche sui social, dove conta oltre 4.6 milioni di follower.

E’ un periodo d’oro per la cantante salentina sia per quanto riguarda la sua vita professionale che privata. Solo pochi giorni fa ha condiviso una bellissima notizia con il suo pubblico virtuale: il 28 agosto esce il suo nuovo singolo ‘Latina‘. Inoltre, la vedremo sul piccolo schermo nella veste di giudice della nuova edizione di X-Factor.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è stata paparazzata insieme al noto modello Nikolai Danielsen mentre si scambiano teneri abbracci e carezze. E’ di nuovo amore?

Non molte ore fa, è apparso su Instagram un nuovo post che ha conquistato tutti. L’artista è una vera bomba sexy.

La camicia si apre e mostra tutto

L’ultimo post caricato sul noto social network ha fatto il pieno di like. Il motivo è davvero semplice: Emma Marrone si mostra in versione ‘selvaggia’ con in mano una sigaretta. Lo scatto in questione è stata accompagnato da una frase estratta dal suo nuovo singolo:

mi hai fatto odiare da tutti i tuoi amici

C’è un dettaglio decisamente bollente che non è passato inosservato: la sua camicia è aperta e mostra più del dovuto, il suo lato A è il vero protagonista della foto.