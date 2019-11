Muore di cancro a otto anni, addio a Emma: la sua storia ha emozionato tutto il mondo

Emma è morta per il suo cancro raro e ha lasciato un grande vuoto, non solo ai suoi genitori ma a tanti utenti nel mondo che l’hanno conosciuta: una storia che ha commosso il web

Emma è morta di cancro ma è stata coccolata da tutto il mondo perché si sentisse meno sola. Come? Grazie al suo amore per i cani.

La storia di Emma

Emma Claere Mertens aveva otto anni e cobatteva contro una forma rara e inoperabile massa al cervello. Un destino già segnato nonostante la speranza sia stata tanta sino all’ultimo minuto.

La piccola era in qualche modo diventata famosa sul web, proprio per il suo amore così profondo per i cani e le persone da ogni parte del mondo inviavano le foto dei loro cuccioli così da tenerle compagnia con storie e immagini.

Gli amici a quattro zampe hanno aiutato Emma a combattere durante quei giorni terribili e sono tanti gli scatti che la immortalano con i cani, suoi e di alcuni amici: il suo amore era divenuto talmente virale che ogni amico a quattro zampe era oramai amico di questa piccola guerriera.

L’iniziativa social era partita dal padre – mai pensando che potesse avere un simile riscontro – prendendo come prima meta la cittadina di 14mila abitanti di Hartford nel Wisconsin. In poco tempo la partecipazione si è diffusa a macchia d’olio in ogni parte del mondo.

La morte della piccola Emma

La piccola si è spenta tra le braccia di mamma e papà: a darne il triste messaggio è stato proprio quest’ultimo sui social al fine di raggiungere tutti coloro che l’avevano sostenuta in questo lungo periodo:

“Ha combattuto con tutte le sue forze, ma era tempo di lasciarsi alle spalle il dolore. ci mancherà tantissimo”

E sono tante le persone che hanno inviato messaggi commoventi per salutare ancora una volta questa bambina straordinaria.