Emanuela Folliero come Pamela Prati, truffata da un uomo in chat: “Voleva foto mie”

Ospite oggi a storie italiane Storie Italiane, la celebre conduttrice Emanuela Folliero, la quale si è aperta ad Eleonora Daniele e al pubblico italiano, raccontando di essere stata truffata in chat una persona che si spacciava per il noto attore americano Pierce Brosnan.

Ecco che cosa le chiedeva il misterioso ‘uomo truffaldino’ durante le loro conversazioni.

Dopo il Prati-Gate, come tanti altri volti del mondo dello spettacolo anche Emanuela Folliero ha voluto condividere la sua esperienza, simile anche se non alla stessa portata, di truffa da parte di un uomo ‘inesistente’ in chat.

Emanuela Folliero racconta che circa 12 anni fa, è stata contattata da un uomo che sosteneva di essere il celebre attore Pierce Brosnan.

L’uomo in questione ha iniziato a costruire un legame piuttosto forte con la conduttrice aprendosi a presunti drammi inerenti alla sua sfera privata, ovvero la sua coniuge venuta a mancare a causa di un cancro.

La Folliero continua rivelando di essere rimasta alquanto stranita dalla situazione, per cui, in prima battuta, chiese all’uomo di inviargli una foto in cui tenesse in mano il disegno di una mela.

Quella foto arrivò dopo qualche giorno, ossia Brosnan con il disegno di una mela tra le mani, e ciò le fece credere che non stesse mentendo sulla sua identità.

Emanuela Folliero: “Voleva che gli mandassi foto mie”

Il legame tra Emanuela Folliero e ‘Brosnan’ diventa sempre più forte, al punto che questa persona, iniziò a chiederle di inviarle delle foto ‘personali’ e non solo:

“Questa persona, successivamente, voleva che gli mandassi delle foto mie. Mi ha chiesto anche un aiuto per comprare una casa in Italia”

poi continua, raccontando che a quel punto, ha chiesto aiuto ad alcuni amici, che potessero aiutarla a smascherare questa persona, in quanto diversi punti della faccenda, iniziavano a non ‘quadrare’ più:

“Ho dato l’indirizzo email di questa persona ad alcuni miei amici, che hanno fatto una piccola indagine con la polizia postale. Hanno subito scoperto che non era Pierce Brosnan, ma una donna italiana”

dopo essersi accertata dell’identità della donna che per lungo tempo si era spacciata per il noto attore americano, arriva la denuncia per truffa: