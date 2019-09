Emanuela Folliero ‘Mi pagavano per non fare nulla’: il vero motivo dell’addio a Mediaset

Emanuela Folliero ‘Mi pagavano per non fare nulla’: il vero motivo dell’addio...

Emanuela Folliero lascia la TV, dopo 30 anni, l’annunciatrice più famosa della televisione italiana, lascerà per sempre la Mediaset

L’annunciatrice dal volto più noto di Rete 4, Emanuela Folliero, ha deciso di lasciare la Mediaset. La decisione è stata presa dalla stessa annunciatrice, quasi improvvisamente, dettata però da una serie di situazioni spiacevoli che negli anni si sono a poco a poco accumulate nei corridoi della Mediaset.

Emanuela Folliero su Rai 2

La decisione però è stata confermata anche da una chiamata improvvisa da Carlo Freccero, direttore di Rai 2. L’annunciatrice infatti, avrebbe preso in carico la proposta fatta da Carlo Freccero nel programma pomeridiano di Rai 2 Detto Fatto. Emanuela infatti annuncia il suo addio alla Mediaset in un intervista al settimanale Oggi.

Pare infatti che con l’arrivo della nuova stagione d Detto Fatto, Emanuela Folliero avrà un ruolo fondamentale nel programma. Tutto partirà il 16 settembre dove vedremmo l’ex annunciatrice in un nuovo ruolo in uno dei programmi più seguiti di sempre.

Dopo quasi 30 anni alla Mediaset, ha sentito l’esigenza si voler cambiare aria e di riprendere di nuovo le redini della sua carriera in mano. Da un po infatti, le sue apparizioni in tv erano sempre più sporadiche, ma fortunatamente per l’annunciatrice le cose sono cambiate grazie alla chiamata del direttore della Rai.

Emanuela Folliero, le dure parole contro la Mediaset

La stessa però non si è risparmiata alcune amari considerazioni sul comportamento della Mediaset e di come in tutti questi anni, il suo ruolo è stato considerato molto poco:

“Mi tenevano in panchina, mi pagavano per non fare nulla: progetti ‘veri’, per me, non ce n’erano”. Quando mi sono sentita proporre il Grande Fratello Vip, proprio a me che in albergo tiro la tenda perché non mi vedano dalle finestre di fronte, ho capito che dovevo andarmene. Ho rinunciato ai soldi, ci ho guadagnato in libertà: salvo poche eccezioni, neppure le ospitate potevo fare. Ora posso andare ovunque. E scatenare il mio lato leggero. Quando mi ha chiamato Carlo gli ho chiesto: ‘quanto tempo ho per decidere?’. ’10 secondi’, mi ha detto. ‘Accetto’, l’ho fulminato.

La Folliero avrà un ruolo ben preciso nel programma su Rai 1, pare infatti che all’annunciatrice storica di Rete 4, è stato affidato un ruolo importante, ovvero un piccolo spazio quotidiano dedicata interamente ai sentimenti.