Elodie furibonda dopo Sanremo 2021: “Stro*zi frustrati”, ecco il video choc

Reduce dall’esperienza di Sanremo 2021, a cui ha preso parte come ospite, Elodie è stata catapultata al centro dell’attenzione dei media.

E’ spuntato anche un vecchio filmato del suo provino di X-Factor e gli haters non hanno esitato ad attaccarla.

Elodie è stata ospite della seconda serata del 71° Festival, dove ha recitato un monologo e ha cantato un medley che ha riscosso grande successo.

Dopo la partecipazione, è tornato virale un filmato che risale al 2008, 13 anni fa, quando Elodie era solo una ragazzina di 18 anni che partecipava ai provini di X-Factor.

Il video è stato condiviso sui social da molti utenti, che lo hanno commentato anche in maniera molto dura.

I commenti degli haters non sono passati inosservati a Elodie, che ha voluto replicare immediatamente:

“Ho letto un po’ di commenti senza senso, tipo ‘una piccola trans…’ non sono una trans, ma non credo che sia un’offesa. Oppure ‘si vede che è cresciuta, si è rifatta come tutte le altre’, non mi sono rifatta, ma anche se fosse? I caz*i vostri? E anche ‘è andata a fare il provino con dei vestiti guarda…’, non avevo una lira, mi sono messa un pantalone e una maglietta, avevo 18 anni. Ci sono un sacco di stronzi frustrati, che tristezza.”