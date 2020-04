La camicetta si apre troppo, la mano prova coprire: Elodie manda in tilt i fan anche ‘sgualcita’

Elodie, la mano nella scollatura stuzzica la fantasia dei follower: l’ultimo scatto della cantante infiamma il web

Tra le artiste più amate del panorama musicale italiano vi è, senza alcun dubbio, Elodie. La cantante è divenuta famosa in seguito alla partecipazione al talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Fin da subito riuscita a conquistare il pubblico non solo per la sua particolare bellezza ma soprattutto per il suo immenso talento. Sui social è una vera star e il suo account Instagram vanta oltre 1,7 milioni di follower. Non molte ore fa, la la fidanzata di Marracash ha pubblicato una foto che ha conquistato tutti per la sua semplicità.

Elodie in versione acqua e sapone

A febbraio scorso, Elodie ha preso parte alla 70° edizione del Festival della Musica italiana con il brano ‘Andromeda‘ che, sebbene non abbia conquistato la giura dell’Ariston, ha riscosso un enorme successo. E’, infatti, uno dei brani in gara più trasmessi in radio. Sul palco, la giovane artista è riuscita anche ad incantare per i suoi abiti, un mix di eleganza e fascino. La fidanzata di Marracash è molto seguita sui social e il suo account Instagram vanta oltre 1,7 milioni di follower che non si perdono mai un suo scatto.

Non molte ore fa, l’artista ha condiviso una nuovo foto che ha conquistato tutti ma un dettaglio bollente non sfugge ai fan più maliziosi.

La mano nella scollatura

Sui social, Elodie si mostra al naturale e senza un filo di trucco. Riesce a catturare l’attenzione di tutti per la sua straordinaria bellezza. Tuttavia, c’è un altro dettaglio che non passa inosservato agli occhi dei follower più maliziosi.

Nel dettaglio, lo scatto ritrae la cantante probabilmente appena sveglia e con i capelli spettinati. La sua mano cade nella scollatura stuzzicando la fantasia dei seguaci. Ecco il post che ha infiammato il web: