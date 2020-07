Elodie, duro sfogo sui social: “Non credo di farcela”

Elodie e lo sfogo sui social: “Non credo di farcela”. Una confessione della cantante fatta con sincerità sul suo profilo Instagram.

Elodie affida il suo amaro sfogo sui social, dicendo che non crede di non farcela. Questo post confessione è solo l’ultimo di una lunga serie che vede molto coraggio e sincerità. Rivela il suo più grande difetto dicendo poi

“Non credo di farcela“

La confessione social

La cantante si è sfogata attraverso una sua stories, riportata dal giornale Today. Nel video si nota la sua sincerità e la confessione del tutto inaspettata, che lascia delle considerazioni sul presente.

Il suo successo è ormai consolidato, ma è ricco di dubbi e interrogativi sul suo futuro e la carriera, anche alla luce del suo percorso molto complicato e non sempre facile.

“Mi sto stressando molto, devo fare delle cose, non credo di farcela ma ce la farò“.

La cantante risulta molto stressata ma non tarda a spiegarne i motivi, grazie alla pubblicazione di un successivo video sul suo profilo social.

Il più grande difetto di Elodie

Dopo aver calcato le scene dell’Ariston, dove si è imposta come icona di stile, gli impegni di Elodie sono stati moltissimi soprattutto dal punto di vista artistico. Ora nel periodo estivo è in vetta alle classifiche grazie al brano Ciclone in collaborazione con Takagi & Ketra.

Comunque l’artista è turbata da qualcosa e che le spinge ad avere nuove priorità oltre alla sua carriera. Ultimamente è troppo nervosa, al punto di arrabbiarsi con facilità e deve trovare un metodo per potersi rilassare. Ha proseguito dicendo che