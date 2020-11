Elodie è finita al centro dell’attenzione mediatica per un dettaglio piccante presente nell’ultima foto che ha postato.

Scopriamo insieme qual è il dettaglio nella foto di Elodie che ha sconvolto i suoi followers su Instagram!

Conosciamo tutti Elodie, la celebre cantante italiana diventata famosa con la sua partecipazione alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Quell’anno il talent show di Canale 5 non lo ha vinto, ma le è servito come trampolino di lancio per il suo successo discografico, che è arrivato in breve tempo.

Si tratta di un periodo d’oro per Elodie, che si sta godendo anche la sua storia d’amore con il collega Marracash.

Di recente la donna ha pubblicato uno scatto sui social che ha attirato tutti, mettendola al centro dell’attenzione mediatica.

Il dettaglio della foto di Elodie non è sfuggito ai fan

Poche ore fa la celebre cantante italiana Elodie ha pubblicato uno scatto su Instagram, che è diventato immediatamente virale.

Nella foto in questione è presente la cantante mentre, meditabonda, osserva fuori dalla finestra e si lascia attraversare da fasci di luce, che le illuminano il viso.

La foto è molto artistica e romantica, ma nello scatto è presente un dettaglio piccante che non è affatto sfuggito ai fan che la seguono da anni.

A catturare l’attenzione dei seguaci, in particolare di quelli maschili, è stata la mise provocante che mette in evidenza il suo décolleté, un seno davvero prosperoso quello di Elodie.

Sono stati tantissimi gli utenti che hanno lasciato commenti in cui elogiano Elodie non solo per il suo talento canoro, ma anche per la sua bellezza indiscutibile:

“La miss cantante italiana più fr*gna!”

Elodie è bellissima e non può non attirare migliaia di commenti che mettono in rilievo la sua indiscussa sensualità.